Рабочие устроили жёсткую массовую драку на складе Wildberries в Подмосковье

На складе Wildberries в подмосковных Котельниках произошла массовая драка между сотрудниками. Как сообщает "SHOT Проверка", рабочие не поделили упаковочную гофру. В итоге их конфликт перерос в драку с участием пяти человек.

Сотрудники склада Wildberries в Подмосковье подрались из-за упаковочной гофры. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, 23-летний комплектовщик Минкаил А. в ходе спора сильно ударил 28-летнего сборщика Олимжона А. Оппонентов быстро разняли другие коллеги, но после ударов пострадавший в бессознательном состоянии рухнул на пол. В итоге его увезли в больницу в тяжёлом состоянии с сотрясением мозга и ушибами мягких тканей головы. Известно, что напавший ранее был судим за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ряд СМИ сообщил, что позже пострадавший якобы скончался. По словам коллег, помимо полученных травм у него были проблемы со здоровьем. Официального подтверждения этой информации пока нет.