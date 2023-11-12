Пролетел 3 этажа: Пьяный гость петербургского бара столкнул мужчину в щель между эскалаторами в ТЦ

В торговом центре в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина в ходе драки столкнул соперника в щель между эскалаторами. Сообщается, что оппонент пролетел три этажа, его сразу госпитализировали.

Мужчину столкнули в щель между эскалаторами в ТЦ в Санкт-Петербурге. Видео © 47.news

Всё произошло 11 ноября в ТЦ "Родео Драйв" на проспекте Культуры, когда отдыхавшие в одном из баров мужчины решили выяснить отношения в холле возле эскалаторов. Между гостями завязалась драка, один из участников потасовки сел на металлическое ограждение и после нескольких ударов упал в щель между эскалаторами с высоты третьего этажа, сообщает 47.news. Его в срочном порядке госпитализировали. Второго участника задержала Росгвардия. Обстоятельства конфликта устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что на сайте заведения, где поссорились мужчины, указано, что "бар продолжает сеять доброе и вечное — культуру 90-х и её неотъемлемые атрибуты, чтобы каждый мог окунуться в воспоминания своей молодости". Вероятно, один из участников воспринял эту информацию по-своему и вспомнил 90-е в другом ключе.

Администратор бара рассказала, что конфликт стал назревать ещё на выходе из питейного заведения. Тогда охрана отправила одного мужчину на лифте, а другого на эскалаторах, но по итогу мирно разойтись они не захотели.