В Wildberries заявили о восстановлении работы сайта и мобильного приложения
Wildberries восстановила работу сайта и мобильного приложения. Об этом заявили в пресс-службе компании.
"Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", — сообщили там.
Как ранее писал Лайф, сегодня, 21 ноября, в работе сайта "Вайлдберриз" произошёл технический сбой. Пользователи жаловались на невозможность найти тот или иной товар в поиске: появлялось окошко "ничего не нашлось". Кроме того, товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными, и сервис предлагал добавить их в лист ожидания. Проблемы также наблюдались в работе приложения.
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