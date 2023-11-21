В Wildberries заявили о восстановлении работы сайта и мобильного приложения

Как ранее писал Лайф, сегодня, 21 ноября, в работе сайта "Вайлдберриз" произошёл технический сбой. Пользователи жаловались на невозможность найти тот или иной товар в поиске: появлялось окошко "ничего не нашлось". Кроме того, товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными, и сервис предлагал добавить их в лист ожидания. Проблемы также наблюдались в работе приложения.