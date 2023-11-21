Регион

Уведомления отключены

21 ноября, 12:26

В Wildberries заявили о восстановлении работы сайта и мобильного приложения

Wildberries восстановила работу сайта и мобильного приложения. Об этом заявили в пресс-службе компании.

"Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", — сообщили там.

Wildberries пришлось изменить два десятка пунктов об отношениях с покупателями

Wildberries пришлось изменить два десятка пунктов об отношениях с покупателями

Как ранее писал Лайф, сегодня, 21 ноября, в работе сайта "Вайлдберриз" произошёл технический сбой. Пользователи жаловались на невозможность найти тот или иной товар в поиске: появлялось окошко "ничего не нашлось". Кроме того, товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными, и сервис предлагал добавить их в лист ожидания. Проблемы также наблюдались в работе приложения.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • wildberries
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров