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24 ноября, 08:43

На подмосковном складе Wildberries задержаны 150 уклонистов и нелегалов

Из СЦ Wildberries в Электростали увезли 150 мигрантов и потенциальных уклонистов

Со склада интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали силовики увезли около 150 человек. По данным телеграм-канала SHOT, это потенциальные уклонисты от срочной службы и мигранты, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.

Обстановка в сортировочном центре Wildberries в подмосковной Электростали. Видео © t.me / SHOT

Нагрянувшие силовики проверяли у всех мужчин документы, в том числе военные билеты, а после рассаживали их по автобусам. На транспорте всех нарушителей доставят в отделение полиции.

Рабочие устроили жёсткую массовую драку на складе Wildberries в Подмосковье

Рабочие устроили жёсткую массовую драку на складе Wildberries в Подмосковье

Напомним, сегодня, в "чёрную пятницу", когда магазины и маркетплейсы устраивают распродажи, сотрудники полиции внезапно нагрянули в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Как сообщала пресс-служба компании, "руководство Wildberries оказывает содействие полиции". При этом всех прошедших проверку возвращали обратно на свои рабочие места.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
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