На подмосковном складе Wildberries задержаны 150 уклонистов и нелегалов

Со склада интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали силовики увезли около 150 человек. По данным телеграм-канала SHOT, это потенциальные уклонисты от срочной службы и мигранты, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.

Обстановка в сортировочном центре Wildberries в подмосковной Электростали. Видео © t.me / SHOT

Нагрянувшие силовики проверяли у всех мужчин документы, в том числе военные билеты, а после рассаживали их по автобусам. На транспорте всех нарушителей доставят в отделение полиции.