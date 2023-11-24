На подмосковном складе Wildberries задержаны 150 уклонистов и нелегалов
Из СЦ Wildberries в Электростали увезли 150 мигрантов и потенциальных уклонистов
Со склада интернет-магазина Wildberries в подмосковной Электростали силовики увезли около 150 человек. По данным телеграм-канала SHOT, это потенциальные уклонисты от срочной службы и мигранты, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.
Обстановка в сортировочном центре Wildberries в подмосковной Электростали. Видео © t.me / SHOT
Нагрянувшие силовики проверяли у всех мужчин документы, в том числе военные билеты, а после рассаживали их по автобусам. На транспорте всех нарушителей доставят в отделение полиции.
Напомним, сегодня, в "чёрную пятницу", когда магазины и маркетплейсы устраивают распродажи, сотрудники полиции внезапно нагрянули в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Как сообщала пресс-служба компании, "руководство Wildberries оказывает содействие полиции". При этом всех прошедших проверку возвращали обратно на свои рабочие места.
ТАСС / Александр Щербак