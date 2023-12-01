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1 декабря, 07:08

Десять человек забрали со склада Wildberries в Подмосковье в ходе нового полицейского рейда

SHOT: Полиция провела новый рейд на склад Wildberries в Подмосковье

Полицейские устроили очередной рейд на склад Wildberries в Подмосковье. На этот раз силовики нагрянули к трудящимся в сортировочном центре в Алексине.

Полицейские нагрянули на склад Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Как пишет SHOT, со склада забрали десять человек. Всем им вручили повестки в военкомат. Уточняется, что речь идёт о тех, кто недавно получил российское гражданство, но постановкой на воинский учёт по каким-то причинам не озаботился.

Напомним, в прошлый раз силовики нагрянули на склад Wildberries в "чёрную пятницу", 24 ноября. Тогда из сортировочного центра в подмосковной Электростали забрали около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.

Губернатор Подмосковья объяснил Лайфу причину рейдов полиции на склады Wildberries

Губернатор Подмосковья объяснил Лайфу причину рейдов полиции на склады Wildberries

Обложка ©

Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Максим Плетнёв
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