Десять человек забрали со склада Wildberries в Подмосковье в ходе нового полицейского рейда
SHOT: Полиция провела новый рейд на склад Wildberries в Подмосковье
Полицейские устроили очередной рейд на склад Wildberries в Подмосковье. На этот раз силовики нагрянули к трудящимся в сортировочном центре в Алексине.
Полицейские нагрянули на склад Wildberries в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА
Как пишет SHOT, со склада забрали десять человек. Всем им вручили повестки в военкомат. Уточняется, что речь идёт о тех, кто недавно получил российское гражданство, но постановкой на воинский учёт по каким-то причинам не озаботился.
Напомним, в прошлый раз силовики нагрянули на склад Wildberries в "чёрную пятницу", 24 ноября. Тогда из сортировочного центра в подмосковной Электростали забрали около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.
Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС