Десять человек забрали со склада Wildberries в Подмосковье в ходе нового полицейского рейда

Полицейские устроили очередной рейд на склад Wildberries в Подмосковье. На этот раз силовики нагрянули к трудящимся в сортировочном центре в Алексине.

Как пишет SHOT, со склада забрали десять человек. Всем им вручили повестки в военкомат. Уточняется, что речь идёт о тех, кто недавно получил российское гражданство, но постановкой на воинский учёт по каким-то причинам не озаботился.