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24 ноября, 15:02

Губернатор Подмосковья объяснил Лайфу причину рейдов полиции на склады Wildberries

Воробьёв — о рейдах в WB: По закону граждане РФ должны встать на воинский учёт

Проверки Wildberries полицией являются стандартными процедурами, проводящимися на основании российского законодательства и связанными с постановкой российских граждан на воинский учёт. Об этом Лайфу рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв — о полицейских проверках в Wildberries. Видео © LIFE / Андрей Тишин

"У нас существует законодательство, связанное с теми, кто имеет российское гражданство, но не встал на воинский учёт. [На проверенных полицией складах] ребята имеют гражданство и не встали на учёт, полиция (в соответствии с законодательством) попросила их встать на воинский учёт", ответил глава региона на вопросы Лайфа о том, чем был обусловлен рейд полиции и возможны ли подобные ситуации в будущем в других сортировочных центрах компании.

Свыше ста сотрудников Wildberries доставили в военкомат со склада в Электростали

Свыше ста сотрудников Wildberries доставили в военкомат со склада в Электростали

Напомним, сегодня, в "чёрную пятницу", когда магазины и маркетплейсы устраивают распродажу, сотрудники полиции внезапно нагрянули в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Позже Лайф писал, что со склада интернет-магазина силовики увезли около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.

Обложка ©

LIFE / Андрей Тишин

Александр Юнашев
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