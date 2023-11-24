Губернатор Подмосковья объяснил Лайфу причину рейдов полиции на склады Wildberries

"У нас существует законодательство, связанное с теми, кто имеет российское гражданство, но не встал на воинский учёт. [На проверенных полицией складах] ребята имеют гражданство и не встали на учёт, полиция (в соответствии с законодательством) попросила их встать на воинский учёт", — ответил глава региона на вопросы Лайфа о том, чем был обусловлен рейд полиции и возможны ли подобные ситуации в будущем в других сортировочных центрах компании.