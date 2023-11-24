Свыше ста сотрудников Wildberries доставили в военкомат со склада в Электростали

105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат прямо со склада в Электростали. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил источник SHOT. Часть из них может быть отправлена на срочную службу, если будет выявлено, что они подпадают под осенний призыв. Кроме того, в отношении некоторых задержанных составили протоколы за отсутствие дактилоскопии.

Напомним, сегодня, в "чёрную пятницу", когда магазины и маркетплейсы устраивают распродажи, сотрудники полиции внезапно нагрянули в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Позже Лайф писал, что со склада интернет-магазина силовики увезли около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.