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26 октября, 08:08
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Сбежавший из военкомата в Москве мигрант не придумал ничего лучше, чем прятаться по прописке

В Москве два мигранта сбежали из военкомата, не желая служить в армии

В Москве два мигранта из Таджикистана сбежали из призывного пункта, не желая служить в армии после получения российского гражданства. По данным SHOT, 22 октября Мухаммаднаби С. и Максуд М. так не желали исполнять свой конституционный долг и отправляться в военную часть, что подались в бега.

Пропажу мужчин заметили в районе 20:00. Мухаммаднаби удалось задержать через три дня: он не придумал ничего лучше, чем попросту спрятаться от военкомата по месту регистрации. Его соотечественника пока ищут.

Возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от прохождения военной службы", по которой уроженцам среднеазиатской республики грозит до двух лет лишения свободы.

Подозреваемый в педофилии сбежал из-под конвоя в здании суда в Геническе

Подозреваемый в педофилии сбежал из-под конвоя в здании суда в Геническе

А в Тульской области подозреваемый в распространении наркотиков сбежал от конвоиров. Выходя из места проведения экспертизы, он оттолкнул сотрудников в форме и перемахнул через забор, скрывшись в лесу. Нашли беглеца только через час.

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Getty Images / ognianm

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    Миша вчера в 20:19

    Косоруких конвоиров и охранников отправлять на СВО. Чтоб не спали на ходу.

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