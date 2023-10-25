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25 октября, 16:25
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Подозреваемый в педофилии сбежал из-под конвоя в здании суда в Геническе

<p>Обвиняемый в педофилии Валерий Ткаченко. Обложка © СУ СК России по Херсонской области</p>

Обвиняемый в педофилии Валерий Ткаченко. Обложка © СУ СК России по Херсонской области

Из суда города Геническа сбежал мужчина, подозреваемый в педофилии, поиском фигуранта занимаются правоохранители. Об этом сообщает СУ СК России по Херсонской области.

35-летнего Валерия Ткаченко задержали и доставили в СИЗО в начале октября. 24 октября его привезли в здание Новотроицкого районного суда. В процессе сотрудники конвоя по каким-то причинам ослабили бдительность, а Ткаченко понял это и воспользовался возможностью для побега. Когда конвоиры решили проверить подсудимого, того уже и след простыл.

Беглеца объявили в розыск. СК по Херсонской области проводит проверку в отношении невнимательных сотрудников конвоя.

Судимый пять раз рецидивист покалечил себя, чтобы не сидеть за решёткой, и сбежал из больницы

Судимый пять раз рецидивист покалечил себя, чтобы не сидеть за решёткой, и сбежал из больницы

Это не единственный побег из-под стражи, состоявшийся 24 октября. Так, в Тульской области подозреваемый по делу о наркоторговле сбежал от трёх конвоиров в лес. Правда, его нашли уже через час в районе улицы Пржевальского в Туле.

Юрий Лысенко
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