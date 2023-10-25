Подозреваемый в педофилии сбежал из-под конвоя в здании суда в Геническе

Из суда города Геническа сбежал мужчина, подозреваемый в педофилии, поиском фигуранта занимаются правоохранители. Об этом сообщает СУ СК России по Херсонской области.

35-летнего Валерия Ткаченко задержали и доставили в СИЗО в начале октября. 24 октября его привезли в здание Новотроицкого районного суда. В процессе сотрудники конвоя по каким-то причинам ослабили бдительность, а Ткаченко понял это и воспользовался возможностью для побега. Когда конвоиры решили проверить подсудимого, того уже и след простыл.

Беглеца объявили в розыск. СК по Херсонской области проводит проверку в отношении невнимательных сотрудников конвоя.