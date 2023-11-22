В Москве задержали "нерешительного террориста", который полгода шпионил у военкомата
SHOT: В Москве задержали парня, который хотел устроить теракт в военкомате
Военкомат в Москве, куда полгода наведывался нерешительный террорист. Обложка © Telegram / SHOT
Московские сотрудники полиции задержали, пожалуй, самого нерешительного и так и не состоявшегося "террориста". Как пишет SHOT, парень в течение полугода ходил к военкомату и подолгу внимательно наблюдал за зданием.
По информации телеграм-канала, 22-летний молодой человек с апреля ежедневно приходил к комиссариату на улице Дмитрия Ульянова и подробно изучал все особенности прилегающей территории. Подозрительного парня заприметили полицейские, которые в одну из таких разведок и задержали его. На допросе он признался, что хотел устроить теракт в военкомате, для чего кроме ежедневного наблюдения за зданием комиссариата изучал, как обращаться с оружием и взрывчаткой, а также идеологию разных террористических организаций.
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Подольске у военкомата задержали пенсионерку с молотком и бутылками бензина. Правоохранителям женщина призналась, что ей позвонил "следователь" и заявил, что аферисты якобы пытаются отобрать её жильё. Чтобы этого не произошло, бабулю убедили участвовать в "спецоперации".