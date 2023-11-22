В Москве задержали "нерешительного террориста", который полгода шпионил у военкомата

Московские сотрудники полиции задержали, пожалуй, самого нерешительного и так и не состоявшегося "террориста". Как пишет SHOT , парень в течение полугода ходил к военкомату и подолгу внимательно наблюдал за зданием.

По информации телеграм-канала, 22-летний молодой человек с апреля ежедневно приходил к комиссариату на улице Дмитрия Ульянова и подробно изучал все особенности прилегающей территории. Подозрительного парня заприметили полицейские, которые в одну из таких разведок и задержали его. На допросе он признался, что хотел устроить теракт в военкомате, для чего кроме ежедневного наблюдения за зданием комиссариата изучал, как обращаться с оружием и взрывчаткой, а также идеологию разных террористических организаций.