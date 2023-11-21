Бабуля с молотком и бензином приехала на "спецоперацию" к военкомату в Подольске

У военкомата в подмосковном Подольске задержали 67-летнюю женщину, у которой при себе были молоток для отбивания мяса и две бутылки бензина. По данным SHOT, пенсионерка приехала на "спецоперацию против мошенников" из Москвы.

Как уточняет телеграм-канал, вчера около 23:00 полицейские заметили на остановке "Дом-музей Ленина" подозрительную пожилую женщину, в руках у неё были две пятилитровки и пакет. Она вышла из автомобиля и с кем-то разговаривала по телефону. Когда пенсионерка остановилась у военкомата, правоохранители решили проверить у неё документы.

Женщина нервничала и попыталась уйти, однако полицейские проверили бутылки и обнаружили там бензин, а в пакете лежал молоток для отбивных. Пенсионерка призналась, что ей позвонил "следователь" и заявил, что аферисты пытаются отобрать её жильё. Чтобы этого не произошло, женщину убедили участвовать в "спецоперации". От пенсионерки требовалось взять дома молоток и купить на заправке бензин, после чего передать всё это правоохранителям у подольского военкомата, где забаррикадировались злоумышленники. Сейчас с женщиной общаются следователи.