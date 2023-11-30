Wildberries опроверг информацию о повышении платы за возврат до 200 рублей

Wildberries опроверг информацию о повышении платы за возврат на склад. В пресс-службе компании сообщили, что для клиентов действуют прежние условия.

"Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не менял стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров на склад. Если раньше за него нужно было отдать от 50 до 100 рублей за одну вещь, то сейчас, если что-то не понравилось, — плати 200.