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30 ноября, 17:50

Wildberries опроверг информацию о повышении платы за возврат до 200 рублей

Wildberries опроверг информацию о повышении платы за возврат на склад. В пресс-службе компании сообщили, что для клиентов действуют прежние условия.

"Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не менял стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров на склад. Если раньше за него нужно было отдать от 50 до 100 рублей за одну вещь, то сейчас, если что-то не понравилось, — плати 200.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Мышляева
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