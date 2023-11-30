Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 14:05

Wildberries до 200 рублей поднял цену за возврат товаров

SHOT ПРОВЕРКА: Wildberries двукратно поднял цену за возврат товаров на склад

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров на склад, сообщает SHOT ПРОВЕРКA. Если раньше за него нужно было отдать от 50 до 100 рублей за одну вещь, то сейчас, если что-то не понравилось, — плати 200.

Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Если цена товара на Wildberries ниже 200 рублей, его всё равно придётся выкупить. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Если цена товара на Wildberries ниже 200 рублей, его всё равно придётся выкупить. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Выходит, если заказать недорогую вещь в пределах 100 рублей, клиенту в любом случае придётся её выкупить, т.к. стоимость возврата равна стоимости товара.

Отметим, что в ходе последней прокурорской проверки маркетплейсу разрешили требовать компенсацию по возврату товара только в случае низкой доли выкупа покупателем, большого расстояния транспортировки или особенностей товаров (к примеру, если они негабаритные или хрупкие).

Неаккуратный погрузчик устроил потоп на складе Wildberries, залив водой сотни товаров

Неаккуратный погрузчик устроил потоп на складе Wildberries, залив водой сотни товаров

Напомним, что в "чёрную пятницу", когда магазины и маркетплейсы устраивали распродажу, сотрудники полиции внезапно нагрянули в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Оттуда силовики увезли около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.

Марина Калегина
  • Новости
  • wildberries
  • Потребительский рынок
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров