Wildberries до 200 рублей поднял цену за возврат товаров
SHOT ПРОВЕРКА: Wildberries двукратно поднял цену за возврат товаров на склад
Обложка © Shutterstock
Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров на склад, сообщает SHOT ПРОВЕРКA. Если раньше за него нужно было отдать от 50 до 100 рублей за одну вещь, то сейчас, если что-то не понравилось, — плати 200.
Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Если цена товара на Wildberries ниже 200 рублей, его всё равно придётся выкупить. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Выходит, если заказать недорогую вещь в пределах 100 рублей, клиенту в любом случае придётся её выкупить, т.к. стоимость возврата равна стоимости товара.
Отметим, что в ходе последней прокурорской проверки маркетплейсу разрешили требовать компенсацию по возврату товара только в случае низкой доли выкупа покупателем, большого расстояния транспортировки или особенностей товаров (к примеру, если они негабаритные или хрупкие).
Напомним, что в "чёрную пятницу", когда магазины и маркетплейсы устраивали распродажу, сотрудники полиции внезапно нагрянули в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали. Оттуда силовики увезли около 150 человек. Речь шла о потенциальных уклонистах от срочной службы и мигрантах, пребывание которых в нашей стране нелегально. Для их перевозки прибыли четыре больших автобуса.