Wildberries до 200 рублей поднял цену за возврат товаров

Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров на склад, сообщает SHOT ПРОВЕРКA. Если раньше за него нужно было отдать от 50 до 100 рублей за одну вещь, то сейчас, если что-то не понравилось, — плати 200.

Wildberries в два раза поднял цену за возврат товаров. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Если цена товара на Wildberries ниже 200 рублей, его всё равно придётся выкупить. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Выходит, если заказать недорогую вещь в пределах 100 рублей, клиенту в любом случае придётся её выкупить, т.к. стоимость возврата равна стоимости товара.

Отметим, что в ходе последней прокурорской проверки маркетплейсу разрешили требовать компенсацию по возврату товара только в случае низкой доли выкупа покупателем, большого расстояния транспортировки или особенностей товаров (к примеру, если они негабаритные или хрупкие).