Бакальчук рассказала о наследниках Wildberries
Бакальчук: Передача Wildberries детям ещё не обсуждалась
Передавая бизнес детям в наследство, нужно понимать их интерес к этой сфере, рассказала основательница Wildberries, мама семи детей Татьяна Бакальчук. По её словам, эту тему в её семье пока не поднимали, потому что сейчас основные задачи детей — спорт и обучение.
"Трое старших — это девочки. Одна уже студентка, вторая готовится, третьей тоже надо определяться. Я думаю, что у них и без бизнеса получится чем-то заниматься, приносить пользу людям тем, в чём они сильны. Старший из мальчиков пошёл в первый класс, и у него сейчас основное: "Неужели это на 11 лет!" Какое там наследование?" — сказала Бакальчук в интервью РБК.
Она отметила, что передача детям бизнеса ещё не обсуждалась, так как в этом возрасте они должны заниматься тем, чем хотят. Бакальчук подчеркнула, что в семье строго ставятся вопросы спорта, каши на завтрак, сна, обучения, книг и развития. Всё остальное зависит от выбора детей, заключила бизнесвумен.
А ранее Бакальчук заявила, что традиция, в рамках которой во главе бизнеса, в частности крупных компаний, стоят мужчины, — пережиток прошлого. Она отметила, что компания Wildberries не отдаёт предпочтение сотрудникам-мужчинам при наборе на работу и у них в штате приблизительно 50/50 молодых людей и девушек. Предприниматель добавила, что у них кандидатов выбирают по другим качествам: гибкости мышления, незашоренности и способности к развитию.
ТАСС / Кирилл Кухмарь