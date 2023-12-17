Бакальчук рассказала о наследниках Wildberries

Передавая бизнес детям в наследство, нужно понимать их интерес к этой сфере, рассказала основательница Wildberries, мама семи детей Татьяна Бакальчук. По её словам, эту тему в её семье пока не поднимали, потому что сейчас основные задачи детей — спорт и обучение.

"Трое старших — это девочки. Одна уже студентка, вторая готовится, третьей тоже надо определяться. Я думаю, что у них и без бизнеса получится чем-то заниматься, приносить пользу людям тем, в чём они сильны. Старший из мальчиков пошёл в первый класс, и у него сейчас основное: "Неужели это на 11 лет!" Какое там наследование?" — сказала Бакальчук в интервью РБК.

Она отметила, что передача детям бизнеса ещё не обсуждалась, так как в этом возрасте они должны заниматься тем, чем хотят. Бакальчук подчеркнула, что в семье строго ставятся вопросы спорта, каши на завтрак, сна, обучения, книг и развития. Всё остальное зависит от выбора детей, заключила бизнесвумен.