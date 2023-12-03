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3 декабря, 12:51

Wildberries снова сделал платную доставку товаров перед Новым годом

SHOT: Wildberries сделал платную доставку товаров из-за перегрузки ПВЗ

Маркетплейс Wildberries перед Новым годом снова сделал платную доставку товаров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКA.

Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, это связано с перегрузкой пунктов выдачи заказов за месяц до праздников. Так, за доставку товаров в некоторых ПВЗ придётся заплатить от 200 до 500 рублей. При этом в 2022 году стоимость доходила до 650 рублей.

Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Если покупателю не подошёл товар, то ему придётся заплатить ещё и за обратную доставку. В таком случае он также столкнётся с комиссией за возврат.

Wildberries опроверг информацию о повышении платы за возврат до 200 рублей

Wildberries опроверг информацию о повышении платы за возврат до 200 рублей

Ранее Лайф писал, что Wildberries пришлось изменить два десятка пунктов об отношениях с покупателями по итогам проверки Генпрокуратуры. Так, например, теперь покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определён момент отказа от неё.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Никита Осипов
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