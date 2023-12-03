Wildberries снова сделал платную доставку товаров перед Новым годом

Маркетплейс Wildberries перед Новым годом снова сделал платную доставку товаров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКA.

Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, это связано с перегрузкой пунктов выдачи заказов за месяц до праздников. Так, за доставку товаров в некоторых ПВЗ придётся заплатить от 200 до 500 рублей. При этом в 2022 году стоимость доходила до 650 рублей.

Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Если покупателю не подошёл товар, то ему придётся заплатить ещё и за обратную доставку. В таком случае он также столкнётся с комиссией за возврат.