Wildberries снова сделал платную доставку товаров перед Новым годом
SHOT: Wildberries сделал платную доставку товаров из-за перегрузки ПВЗ
Маркетплейс Wildberries перед Новым годом снова сделал платную доставку товаров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКA.
Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, это связано с перегрузкой пунктов выдачи заказов за месяц до праздников. Так, за доставку товаров в некоторых ПВЗ придётся заплатить от 200 до 500 рублей. При этом в 2022 году стоимость доходила до 650 рублей.
Wildberries сделал платную доставку товаров до 500 рублей из-за перегрузки ПВЗ. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Если покупателю не подошёл товар, то ему придётся заплатить ещё и за обратную доставку. В таком случае он также столкнётся с комиссией за возврат.
Ранее Лайф писал, что Wildberries пришлось изменить два десятка пунктов об отношениях с покупателями по итогам проверки Генпрокуратуры. Так, например, теперь покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определён момент отказа от неё.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин