Регион

Уведомления отключены

12 января, 11:58

Массовая драка с поножовщиной на складе WB, после которой начались рейды, попала на видео

Рейды на складе Wildberries в Петербурге проходят из-за драки с поножовщиной

Рейды ОМОН на склад Wildberries в Шушарах начались после массовой драки с поножовщиной, сообщил SHOT ПРОВЕРКА. Уточняется, что 33-летнего азербайджанца, который работал на предприятии, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Массовая драка с поножовщиной на складе Wildberries. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Второй пострадавший — гражданин Таджикистана — позже сам обратился за помощью больницу, ему диагностировали колото-резаное ранение груди. Однако после помощи медиков мужчину арестовали, ему грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ранее его уже судили за кражу.

"Чёрная пятница" наступила для Wildberries: Против компании массово подают иски
"Чёрная пятница" наступила для Wildberries: Против компании массово подают иски

Лайф рассказывал, что в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге силовики проводят проверку на складе Wildberries. Как уточняется, рейды идут уже второй день подряд. Сейчас полиция и Росгвардия занимаются проверкой документов у сотрудников склада на предмет выявления нарушений миграционного законодательства.

Обложка ©

t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров