Массовая драка с поножовщиной на складе WB, после которой начались рейды, попала на видео

Рейды ОМОН на склад Wildberries в Шушарах начались после массовой драки с поножовщиной, сообщил SHOT ПРОВЕРКА. Уточняется, что 33-летнего азербайджанца, который работал на предприятии, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Массовая драка с поножовщиной на складе Wildberries. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Второй пострадавший — гражданин Таджикистана — позже сам обратился за помощью больницу, ему диагностировали колото-резаное ранение груди. Однако после помощи медиков мужчину арестовали, ему грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ранее его уже судили за кражу.