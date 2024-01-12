Массовая драка с поножовщиной на складе WB, после которой начались рейды, попала на видео
Рейды на складе Wildberries в Петербурге проходят из-за драки с поножовщиной
Рейды ОМОН на склад Wildberries в Шушарах начались после массовой драки с поножовщиной, сообщил SHOT ПРОВЕРКА. Уточняется, что 33-летнего азербайджанца, который работал на предприятии, госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Массовая драка с поножовщиной на складе Wildberries. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА
Второй пострадавший — гражданин Таджикистана — позже сам обратился за помощью больницу, ему диагностировали колото-резаное ранение груди. Однако после помощи медиков мужчину арестовали, ему грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ранее его уже судили за кражу.
Лайф рассказывал, что в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге силовики проводят проверку на складе Wildberries. Как уточняется, рейды идут уже второй день подряд. Сейчас полиция и Росгвардия занимаются проверкой документов у сотрудников склада на предмет выявления нарушений миграционного законодательства.
t.me / SHOT ПРОВЕРКА