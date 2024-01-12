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12 января, 20:12

В центре Москвы загорелся ресторан, людей эвакуировали

SHOT: В ресторане True Cost в центре Москвы произошёл пожар

Обстановка у ресторана True Cost в Москве. Обложка © LIFE

Обстановка у ресторана True Cost в Москве. Обложка © LIFE

На улице Большая Дмитровка в центре Москвы произошёл пожар в ресторане True Cost, более 50 человек эвакуированы. Об этом сообщил SHOT.

Площадь пожара — около 20 квадратов. Очаг возгорания находится на втором этаже, где расположена кухня. По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление.

Обстановка у ресторана True Cost в Москве. Видео © LIFE

Персонал и посетители сумели эвакуироваться из здания самостоятельно. По предварительной информации, пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание потушили, сообщили в МЧС.

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Ранее сообщалось, что у "Москвы-Сити" полыхает склад с нераспроданными новогодними ёлками. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а у здания на Шмитовском проезде частично обвалилась кровля.

Лариса Сафронова
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