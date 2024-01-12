Ёлочка, не гори!: У "Москвы-Сити" полыхает склад с нераспроданными новогодними ёлками

В столице около "Москвы-Сити" вспыхнул крупный пожар. Полыхает склад с нераспроданными к празднику искусственными новогодними ёлками. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на складе с ёлками в "Москве-Сити". Видео © t.me / SHOT

По информации канала, огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а у здания на Шмитовском проезде частично обвалилась кровля. К настоящему моменту экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение, сведений о пострадавших не поступало.