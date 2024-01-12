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12 января, 16:11

Ёлочка, не гори!: У "Москвы-Сити" полыхает склад с нераспроданными новогодними ёлками

Около "Москвы-Сити" вспыхнул крупный пожар на складе с искусственными ёлками

В столице около "Москвы-Сити" вспыхнул крупный пожар. Полыхает склад с нераспроданными к празднику искусственными новогодними ёлками. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на складе с ёлками в "Москве-Сити". Видео © t.me / SHOT

По информации канала, огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а у здания на Шмитовском проезде частично обвалилась кровля. К настоящему моменту экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение, сведений о пострадавших не поступало.

Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире
Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире

Вчера Лайф сообщал о том, что в посёлке Обухово Московской области загорелся цех по производству полимерной продукции на площади восемь тысяч квадратных метров. К тушению пламени пришлось привлечь более сотни сотрудников пожарной службы.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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