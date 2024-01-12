Ёлочка, не гори!: У "Москвы-Сити" полыхает склад с нераспроданными новогодними ёлками
Около "Москвы-Сити" вспыхнул крупный пожар на складе с искусственными ёлками
В столице около "Москвы-Сити" вспыхнул крупный пожар. Полыхает склад с нераспроданными к празднику искусственными новогодними ёлками. Об этом сообщает SHOT.
Пожар на складе с ёлками в "Москве-Сити". Видео © t.me / SHOT
По информации канала, огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а у здания на Шмитовском проезде частично обвалилась кровля. К настоящему моменту экстренным службам удалось ликвидировать открытое горение, сведений о пострадавших не поступало.
Вчера Лайф сообщал о том, что в посёлке Обухово Московской области загорелся цех по производству полимерной продукции на площади восемь тысяч квадратных метров. К тушению пламени пришлось привлечь более сотни сотрудников пожарной службы.
t.me / SHOT