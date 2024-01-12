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Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире

12 января, 15:39
Трое взрослых и один ребёнок погибли во время пожара в московской квартире. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Трое взрослых и один ребёнок погибли во время пожара в московской квартире. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В одной из московских квартир произошёл пожар, в результате которого погибли трое взрослых и один ребёнок. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы, пишет SHOT.

Возгорание случилось в доме на улице Академика Комарова в районе Марфино. О причинах случившегося не сообщается. Согласно сообщению прокуратуры, пожар возник в квартире на первом этаже, пламя распространилось на 15 квадратных метров. Огонь удалось потушить, теперь предстоит выяснить причины трагедии.

Жителей Челябинска напугали неизвестные на "мерседесе", поджигающие двери квартир по ночам
Жителей Челябинска напугали неизвестные на "мерседесе", поджигающие двери квартир по ночам

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар в коммунальной квартире, в результате которого погибли двое детей. Сначала загорелась одна из комнат, пламя начало быстро распространяться и охватило большую площадь. Мать детей госпитализирована с ожогами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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