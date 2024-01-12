Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире 12 января, 15:39 Трое взрослых и один ребёнок погибли во время пожара в московской квартире. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В одной из московских квартир произошёл пожар, в результате которого погибли трое взрослых и один ребёнок. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы, пишет SHOT.

Возгорание случилось в доме на улице Академика Комарова в районе Марфино. О причинах случившегося не сообщается. Согласно сообщению прокуратуры, пожар возник в квартире на первом этаже, пламя распространилось на 15 квадратных метров. Огонь удалось потушить, теперь предстоит выяснить причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар в коммунальной квартире, в результате которого погибли двое детей. Сначала загорелась одна из комнат, пламя начало быстро распространяться и охватило большую площадь. Мать детей госпитализирована с ожогами.

Авторы Татьяна Миссуми