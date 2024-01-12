Жителей Челябинска напугали неизвестные на "мерседесе", поджигающие двери квартир по ночам

Полицейские Челябинска ищут лиц, причастных к поджогу шин в подъездах в двух районах города. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

"В отделы полиции "Курчатовский" и "Северо-Западный" поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы", — рассказали в полиции, добавив, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидентов.

Ранее телеграм-канал "Новости Челябинска" со ссылкой на подписчика сообщил, что около 02:00 по местному времени (00:00 мск) двое неизвестных, скрывая лица под медицинскими масками, обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Передвигались злоумышленники на микроавтобусе "Мерседес". Также отмечалось, что в четвёртом часу ночи они попытались проникнуть в подъезд дома по улице 250-летия Челябинска, но дверь им никто не открыл.