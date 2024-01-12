Жителей Челябинска напугали неизвестные на "мерседесе", поджигающие двери квартир по ночам
Полиция Челябинска ищет неизвестных, устроивших пожары в двух многоэтажных домах
Полицейские Челябинска ищут лиц, причастных к поджогу шин в подъездах в двух районах города. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
В Челябинске неизвестные подожгли шины в подъезде дома. Видео © Telegram / "Новости Челябинска"
"В отделы полиции "Курчатовский" и "Северо-Западный" поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы", — рассказали в полиции, добавив, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидентов.
Ранее телеграм-канал "Новости Челябинска" со ссылкой на подписчика сообщил, что около 02:00 по местному времени (00:00 мск) двое неизвестных, скрывая лица под медицинскими масками, обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Передвигались злоумышленники на микроавтобусе "Мерседес". Также отмечалось, что в четвёртом часу ночи они попытались проникнуть в подъезд дома по улице 250-летия Челябинска, но дверь им никто не открыл.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры радиоведущего Трофима Татаренкова. По словам журналиста, "из истории торчат украинские уши". Позже полиция задержала злоумышленников.
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