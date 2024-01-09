Полиция Петербурга задержала поджигателей квартиры радиоведущего Татаренкова

На экс-кандидата в президенты Южной Кореи Ли Чжэмёна напали с ножом в Пусане

На экс-кандидата в президенты Южной Кореи Ли Чжэмёна напали с ножом в Пусане

Напомним, о рождественском поджоге написал сам ведущий программы "Изолента Live". По его словам, дверь в квартиру была обложена досками и покрышками, после чего преступники полили завалы горючим и подожгли. Впрочем, пожар был оперативно потушен прибывшими сотрудниками МЧС. Татаренков считает, что из этой истории "торчат украинские уши".