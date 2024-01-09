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8 января, 22:00

Полиция Петербурга задержала поджигателей квартиры радиоведущего Татаренкова

Ирина Волк: Поджигатели квартиры ведущего радио Sputnik Татаренкова задержаны

Правоохранители Северной столицы оперативно установили личности подозреваемых в поджоге двери ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова и произвели задержание злоумышленников. О проделанной работе отчиталась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении генерал-майора полиции.

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Напомним, о рождественском поджоге написал сам ведущий программы "Изолента Live". По его словам, дверь в квартиру была обложена досками и покрышками, после чего преступники полили завалы горючим и подожгли. Впрочем, пожар был оперативно потушен прибывшими сотрудниками МЧС. Татаренков считает, что из этой истории "торчат украинские уши".

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"МВД медиа"

Илья Пушкарев
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