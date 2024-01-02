На экс-кандидата в президенты Южной Кореи Ли Чжэмёна напали с ножом в Пусане

Лидер ведущей оппозиционной демократической партии "Тобуро", экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэмён подвергся нападению во время поездки в Пусан. Как пишет агентство Yonhap, его ранили ножом в шею.

На видео, появившемся в социальных сетях, видно, что политик с улыбкой на лице идёт в сопровождении охраны через толпу людей. Внезапно к нему подлетает неизвестный и ранит в шею ножом. После этого нападавшего в голубой картонной короне скрутили и оттащили от Ли Чжэмёна.