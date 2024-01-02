На экс-кандидата в президенты Южной Кореи Ли Чжэмёна напали с ножом в Пусане
Лидер ведущей оппозиционной партии Южной Кореи Ли Чжэмён подвергся нападению
Лидер ведущей оппозиционной партии Южной Кореи Ли Чжэмён. Обложка © Getty Images / Jung Yeon-Je
Лидер ведущей оппозиционной демократической партии "Тобуро", экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэмён подвергся нападению во время поездки в Пусан. Как пишет агентство Yonhap, его ранили ножом в шею.
Лидер ведущей оппозиционной партии Южной Кореи Ли Чжэмён подвергся нападению в Пусане. Видео © X / SoyArellan
На видео, появившемся в социальных сетях, видно, что политик с улыбкой на лице идёт в сопровождении охраны через толпу людей. Внезапно к нему подлетает неизвестный и ранит в шею ножом. После этого нападавшего в голубой картонной короне скрутили и оттащили от Ли Чжэмёна.
Преступник задержан, сам политик сейчас находится в больнице. Информации о его состоянии на данный момент нет.
Лайф напоминает о другом громком нападении на политика, произошедшем в 2022 году. Тогда на экс-премьера Японии Синдзо Абэ напали во время предвыборного выступления в городе Наре. Он получил ранение в грудь, его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти Абэ, он скончался в тот же день. Напавшего задержали, им оказался бывший моряк Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить бывшего премьера. Однако позже заявил, что его первоначальной целью был другой человек. В январе прошлого года убийцу Абэ признали вменяемым, после этого ему предъявили обвинение.