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8 января, 18:27

"Украинские уши": Неизвестные подожгли дверь квартиры радиоведущего Татаренкова в Петербурге

Неизвестные подожгли дверь квартиры радиоведущего Татаренкова в Петербурге

Трофим Татаренков. Обложка © Telegram / NeBrigada

Трофим Татаренков. Обложка © Telegram / NeBrigada

Неизвестные подожгли дверь квартиры журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об инциденте, который произошёл вечером в Рождество, 7 января, ведущий программы "Изолента Live" рассказал в телеграм-канале. Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы.

"Какие-то люди обложили дверь в квартиру, где я проживаю, покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью. <...> Из истории торчат украинские уши. Об этом я тоже узнал от коллег из ГУВД", — написал Татаренков.

По его словам, злоумышленники, вероятно, рассчитывали, что поджог приведёт к жертвам, но на тот момент в квартире, к счастью, никого не было. Благодаря соседке, которая вовремя забила тревогу, возгорание оперативно потушили. Сейчас Татаренков в целях безопасности готовится переехать вместе с семьёй в другую квартиру.

"Если враги думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, то они ошибаются. Работали, работаем и будем работать", — подчеркнул он.

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Наталья Исакова
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