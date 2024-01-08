"Украинские уши": Неизвестные подожгли дверь квартиры радиоведущего Татаренкова в Петербурге
Неизвестные подожгли дверь квартиры радиоведущего Татаренкова в Петербурге
Трофим Татаренков. Обложка © Telegram / NeBrigada
Неизвестные подожгли дверь квартиры журналиста радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об инциденте, который произошёл вечером в Рождество, 7 января, ведущий программы "Изолента Live" рассказал в телеграм-канале. Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы.
"Какие-то люди обложили дверь в квартиру, где я проживаю, покрышками, добавили досок и бросили бутылку с зажигательной смесью. <...> Из истории торчат украинские уши. Об этом я тоже узнал от коллег из ГУВД", — написал Татаренков.
По его словам, злоумышленники, вероятно, рассчитывали, что поджог приведёт к жертвам, но на тот момент в квартире, к счастью, никого не было. Благодаря соседке, которая вовремя забила тревогу, возгорание оперативно потушили. Сейчас Татаренков в целях безопасности готовится переехать вместе с семьёй в другую квартиру.
"Если враги думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, то они ошибаются. Работали, работаем и будем работать", — подчеркнул он.
Ранее Лайф сообщал, что СК России возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем. В рамках первого дела, напомним, был пойман и осуждён 28-летний гражданин Казахстана, собиравший сведения о частной жизни журналиста.