Названа причина смерти журналиста, тело которого нашли у трассы под Ростовом

Причиной смерти журналиста Александра Рыбина, тело которого было найдено в Ростовской области, могла стать болезнь сердца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его словам, 7 января Рыбина обнаружили недалеко от автостоянки на трассе в Красносулинском районе. В ходе осмотра выяснилось, что все его личные вещи находятся на месте, в том числе ценности и банковские карты. Вскрытие показало, что журналист скончался от кардиомиопатии.

Напомним, о смерти Рыбина стало известно накануне. Он был журналистом портала "Рабкор", который принадлежит социологу и политологу Борису Кагарлицкому*, и внештатным автором "Ленты.ру". Писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке, а также о путешествиях. Рыбину было 40 лет.