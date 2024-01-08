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8 января, 14:29

Названа причина смерти журналиста, тело которого нашли у трассы под Ростовом

РИАН: Причиной смерти автора "Ленты.ру" и "Рабкора" Рыбина стала кардиомиопатия

Причиной смерти журналиста Александра Рыбина, тело которого было найдено в Ростовской области, могла стать болезнь сердца. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его словам, 7 января Рыбина обнаружили недалеко от автостоянки на трассе в Красносулинском районе. В ходе осмотра выяснилось, что все его личные вещи находятся на месте, в том числе ценности и банковские карты. Вскрытие показало, что журналист скончался от кардиомиопатии.

Известную журналистку и её бывшего мужа нашли мёртвыми в частном доме в Краснодаре
Известную журналистку и её бывшего мужа нашли мёртвыми в частном доме в Краснодаре

Напомним, о смерти Рыбина стало известно накануне. Он был журналистом портала "Рабкор", который принадлежит социологу и политологу Борису Кагарлицкому*, и внештатным автором "Ленты.ру". Писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке, а также о путешествиях. Рыбину было 40 лет.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

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YouTube / Рабкор

Николь Вербер
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