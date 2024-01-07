Тело российского журналиста нашли около трассы в Ростовской области
Автора "Рабкора" и "Ленты" Рыбина нашли мёртвым у трассы в Ростовской области
Александр Рыбин. Обложка © YouTube / Рабкор
Журналиста портала "Рабкор" и внештатного автора "Ленты.ру" Александра Рыбина нашли мёртвым около трассы в районе города Шахты Ростовской области. Подробности трагедии пока неизвестны.
"Причина смерти на данный момент устанавливается. Мы продолжаем изучать информацию для выяснения обстоятельств", — сообщили в издании "Рабкор".
Там также отметили, что 30 декабря Рыбин выходил на связь во время новогоднего стрима из Мариуполя.
Александр Рыбин — журналист, сотрудничавший с различными российскими изданиями, политический обозреватель, а также постоянный автор журнала "Рабкор", который принадлежит социологу и политологу Борису Кагарлицкому*. Рыбин долгое время был внештатным автором "Ленты.ру". Он писал о событиях на Ближнем Востоке и в Африке, а также о путешествиях.
Напомним, летом 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Кагарлицкого*. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. В итоге он отделался штрафом в 600 тысяч рублей, однако в конце декабря прокуратура потребовала обжаловать приговор.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.