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25 декабря, 17:36

Прокуратура потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на 5,5 года колонии

Прокурор обжаловал приговор социологу Борису Кагарлицкому*, которому ранее назначили штраф 600 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, который на выездном заседании в Сыктывкаре огласил политологу приговор.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Кагарлицкому*", — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

В ходе заседания гособвинитель начал просить назначить Кагарлицкому* 5,5 года реального лишения свободы, сообщил ТАСС.

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Напомним, летом этого года было возбуждено уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. Но в итоге его освободили в зале суда, он отделался штрафом.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

ТАСС / Наталия Казаковцева

Александра Мышляева
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