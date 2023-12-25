Прокуратура потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на 5,5 года колонии

Прокурор обжаловал приговор социологу Борису Кагарлицкому*, которому ранее назначили штраф 600 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда, который на выездном заседании в Сыктывкаре огласил политологу приговор.

Напомним, летом этого года было возбуждено уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. Но в итоге его освободили в зале суда, он отделался штрафом.