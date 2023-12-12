Социолога Кагарлицкого* освободили в зале суда, он отделался штрафом

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Кагарлицкий* приговорён к штрафу в 600 тысяч рублей за оправдание терроризма

12 декабря, 10:28
<p>Социолог и политолог Борис Кагарлицкий. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева</p>

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре вынес решение о штрафе в 600 тысяч рублей в отношении социолога Бориса Кагарлицкого*, признав его виновным в оправдании терроризма. Об этом пишет РИА "Новости", отмечая, что подсудимый был отпущен из-под стражи сразу после заседания.

"Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тысяч рублей штрафа", — говорится в решении.

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Напомним, летом этого года было возбуждено уголовное дело в отношении российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого*. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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