Известную журналистку и её бывшего мужа нашли мёртвыми в частном доме в Краснодаре

В возрасте 48 лет умерла шеф-редактор ГТРК "Кубань" Зоя Коновалова. Полиция обнаружила её тело в частном доме в Краснодаре. Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.

"Да, это так. Мне это [смерть Коноваловой] подтвердила руководитель ГТРК "Кубань" Екатерина Анатольевна Минькова, которая общалась с её сыном и правоохранительными органами", — сказала Горбань в беседе с ТАСС, добавив, что Союз журналистов подключится и окажет содействие в похоронах.

В СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что 5 января 2024 года в домовладении в Офицерском проезде были обнаружены тела 48-летней женщины и её 52-летнего бывшего супруга. Телесных повреждений не найдено, проводится проверка.

Зоя Коновалова родилась в Мурманске, работала в Москве в печатных изданиях и PR, а также корреспондентом на радиостанциях "Маяк" и "Юность". В 2003 году переехала на Кубань. Была корреспондентом, а позже редактором и ведущей "Вести.Кубань", вела эфиры на "Екатеринодаре", возглавляла дирекцию информационного вещания "Кубань 24". Последний год журналистка возглавляла интернет-редакцию ГТРК "Кубань".