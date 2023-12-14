Главред КП Олеся Носова назвала смерть Анны Царёвой трагедией для редакции

В материале, посвящённом Ане, говорится, что она казалась строгой, но только до первой улыбки, первой беседы. Ей была интересна жизнь и люди, она не могла не помочь, когда к ней приходили с проблемами. Она любила свою собаку Черчилля — верную, честную и прямую. И сама никогда не изменяла этим качествам ни на работе, ни в дружбе.