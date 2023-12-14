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14 декабря, 01:10

Главред КП Олеся Носова назвала смерть Анны Царёвой трагедией для редакции

<p>Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Tsareva (Adamyan)</p>

Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Tsareva (Adamyan)

Уход из жизни заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царёвой шокировал коллег и стал трагедией. Об этом рассказала главный редактор kp.ru Олеся Носова.

В материале, посвящённом Ане, говорится, что она казалась строгой, но только до первой улыбки, первой беседы. Ей была интересна жизнь и люди, она не могла не помочь, когда к ней приходили с проблемами. Она любила свою собаку Черчилля — верную, честную и прямую. И сама никогда не изменяла этим качествам ни на работе, ни в дружбе.

"Мы её очень любили и ценили. Вот сейчас в редакции идёт опрос — сотрудники анонимно выбирают человека года. И Аню предлагают чаще других: "С нею невозможно оказаться в безвыходной ситуации, она всегда найдёт решение", — поделилась главред издания.

Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

Напомним, заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва была найдена мёртвой у себя дома. Последнюю неделю 35-летняя журналистка болела ОРВИ. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Лариса Сафронова
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