Главред КП Олеся Носова назвала смерть Анны Царёвой трагедией для редакции
Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Tsareva (Adamyan)
Уход из жизни заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анны Царёвой шокировал коллег и стал трагедией. Об этом рассказала главный редактор kp.ru Олеся Носова.
В материале, посвящённом Ане, говорится, что она казалась строгой, но только до первой улыбки, первой беседы. Ей была интересна жизнь и люди, она не могла не помочь, когда к ней приходили с проблемами. Она любила свою собаку Черчилля — верную, честную и прямую. И сама никогда не изменяла этим качествам ни на работе, ни в дружбе.
"Мы её очень любили и ценили. Вот сейчас в редакции идёт опрос — сотрудники анонимно выбирают человека года. И Аню предлагают чаще других: "С нею невозможно оказаться в безвыходной ситуации, она всегда найдёт решение", — поделилась главред издания.
Напомним, заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва была найдена мёртвой у себя дома. Последнюю неделю 35-летняя журналистка болела ОРВИ. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.