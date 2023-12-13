Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Россиянам показали, как последствия плохой погоды выглядят глазами энергетиков

Переговоры о приёме Украины в ЕС вынесены на саммит в Брюсселе

Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования смартфонов на уроках

Российская авиация уничтожила цеха сборки БПЛА на Украине

Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

Лавров потроллил Байдена в Совфеде за новую мантру про Путина

Медведев разобрал слова Байдена, которые привели Зеленского к "наркотическому трипу"

Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши

Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов

13 декабря, 11:28
<p>Андрей Константинов. Фото © ТАСС / Замир Усманов</p>

Андрей Константинов. Фото © ТАСС / Замир Усманов

В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался журналист, писатель и сценарист Андрей Константинов. Как пишет SHOT, Константинов умер у себя дома, последний год он был тяжело болен.

Андрей Константинов — основатель Агентства журналистских расследований, газеты "Фонтанка" и интернет-издания 47news, автор "Бандитского Петербурга".

Умер актёр сериалов "Бруклин 9–9" и "Доктор Хаус" Андре Брауэр

Умер актёр сериалов "Бруклин 9–9" и "Доктор Хаус" Андре Брауэр

А ранее в Москве скончалась заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Последнюю неделю 35-летняя журналистка болела ОРВИ. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!