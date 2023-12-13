Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов
Андрей Константинов. Фото © ТАСС / Замир Усманов
В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался журналист, писатель и сценарист Андрей Константинов. Как пишет SHOT, Константинов умер у себя дома, последний год он был тяжело болен.
Андрей Константинов — основатель Агентства журналистских расследований, газеты "Фонтанка" и интернет-издания 47news, автор "Бандитского Петербурга".
А ранее в Москве скончалась заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Последнюю неделю 35-летняя журналистка болела ОРВИ. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.