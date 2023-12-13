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13 декабря, 08:13
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В Москве найдена мёртвой редактор "Комсомольской правды", она неделю болела ОРВИ

В Москве найдена мёртвой заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды"

<p>Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=5986264008091958&set=a.125320354186382" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anna Tsareva</a></p>

Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Tsareva

Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва найдена мёртвой в Москве. По данным SHOT, последнюю неделю 35-летняя журналистка болела ОРВИ. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Последний раз девушка связывалась с родителями 10 декабря. Она сообщила, что заболела и лежит дома с температурой. Когда Анна перестала выходить на связь, близкие забили тревогу. Отец отправился в квартиру, которую снимала журналистка, но девушка уже была мертва.

Следов насилия обнаружено не было. Полиция проводит проверку.

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Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Александра Вишнякова
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