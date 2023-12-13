В Москве найдена мёртвой редактор "Комсомольской правды", она неделю болела ОРВИ
В Москве найдена мёртвой заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды"
Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Tsareva
Заместитель шеф-редактора "Комсомольской правды" Анна Царёва найдена мёртвой в Москве. По данным SHOT, последнюю неделю 35-летняя журналистка болела ОРВИ. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Последний раз девушка связывалась с родителями 10 декабря. Она сообщила, что заболела и лежит дома с температурой. Когда Анна перестала выходить на связь, близкие забили тревогу. Отец отправился в квартиру, которую снимала журналистка, но девушка уже была мертва.
Следов насилия обнаружено не было. Полиция проводит проверку.
Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот". Также продолжается рост заболеваемости ОРВИ.