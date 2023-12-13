В Москве найдена мёртвой редактор "Комсомольской правды", она неделю болела ОРВИ

Последний раз девушка связывалась с родителями 10 декабря. Она сообщила, что заболела и лежит дома с температурой. Когда Анна перестала выходить на связь, близкие забили тревогу. Отец отправился в квартиру, которую снимала журналистка, но девушка уже была мертва.