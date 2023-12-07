В России впервые наблюдается объединение роста ковида и гриппа

В России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация несёт дополнительные риски.

"На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трёх лет мы видим объединение подъёма гриппа и подъёма ковида. Это несёт дополнительные риски", — сказала руководитель ведомства.

По её словам, число тех, кто за последнее время обратился к медикам с жалобами на симптомы ОРВИ, превысило миллион человек. Вместе с тем растёт и число тех, у кого выявляют коронавирусную инфекцию. Но важно и то, что также увеличивается количество госпитализированных в связи с тем, что тяжесть заболевания растёт.