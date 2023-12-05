Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 17% за неделю

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ увеличился на 17%, при этом общее число заболевших на 16% меньше в сравнении с уровнем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

"В РФ на 48-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 17,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости составил 71,1 на 10 тысяч населения, при этом количество заболевших на 16,7% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года", — сказано в публикации, с уточнением, что в конце прошедшей недели по всей стране было зафиксировано свыше 97 тысяч случаев заболевания CoViD-19, что на 22,8% больше, чем было к концу недели до этого.