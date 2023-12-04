Грипп и чума привели к подорожанию пельменей и колбас в России
SHOT ПРОВЕРКА: В России на 20% выросла стоимость пельменей и колбасы
В России наблюдается нехилый рост цен на колбасу и пельмени. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, средняя стоимость последних в несетевых розничных магазинах на данный момент составляет 394 рубля, что на 8% выше ценника в ноябре прошлого года. Причём ежемесячно они дорожали на 1–2%. За месяц же, к октябрю, средняя цена выросла на 2%, а если сравнивать с августом, то на 5%.
В то же время самые популярные у россиян колбасы за год подорожали на 9%, пробив средний ценник в 395 рублей за килограмм. За последний месяц рост составил 1%, а к августу — 6%. Подчёркивается, что в основном скачок произошёл по причине нехватки мясных полуфабрикатов из-за гриппа и африканской чумы свиней: только в Краснодарском крае за минувший сентябрь из-за последней уничтожили 57 тысяч свиней.
Что касается гриппа, то он сильно ударил по поголовью кур. Например, в Вологодской области на одном из крупнейших в регионе предприятий было уничтожено 493 тысячи птиц, о чём, к слову, официально сообщал губернатор региона Георгий Филимонов. А на другой птицефабрике в Башкортостане — вообще всё поголовье.
Напомним, в это же время другие продукты в российских магазинах, наоборот, дешевеют. Так, цены на красную икру снизились до минимума с начала года — 6060 рублей.
Ольга Зиновская / ТАСС