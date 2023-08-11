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11 августа, 15:33

На крупной птицефабрике рядом с Уфой зафиксировали очаг птичьего гриппа

В Башкирии на крупной птицефабрике рядом с Уфой обнаружен очаг птичьего гриппа. Об этом рассказали в Госкомитете республики по ветеринарии. Информация об увеличении падежа птиц в одном из помещений предприятия в селе Авдон поступила на ветстанцию 9 августа.

Уточняется, что инфекция среди птиц была обнаружена на АО "Птицефабрика "Башкирская". Пробы с предприятия продолжают исследовать специалисты, в том числе во владимирском госучреждении ВНИИЗЖ.

В госкомитете отметили, что данная птицефабрика — одна из лидирующих среди крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. Поголовье птиц там составляет более 2,6 миллиона птиц.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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