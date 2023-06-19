В Минобороны объяснили рост заболеваемости в России птичьим гриппом

В России фиксируется рост заболеваемости птиц гриппом в результате их миграции с территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелётных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился", — отметил Кириллов в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

По словам начальника войск РХБЗ, если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года обнаружено 45 вспышек. Неблагополучным признан 21 регион.

Кириллов добавил, что сейчас в РФ образовались природные резервуары, а также постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счёт передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелётным птицам — например чайкам. В этой связи генерал-лейтенант напомнил о массовой гибели птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая была спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиям биологической безопасности.