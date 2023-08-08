В Монголии выявили ещё один случай заражения бубонной чумой
Житель Улан-Батора заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра изучения зоонозных инфекций Монголии.
Также изолированы ещё пятеро местных жителей, которые тесно контактировали с заболевшим мужчиной.
Напомним, ещё в июне на территории Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы, часть из которых находится вблизи России и Китая. После этого ещё один очаг выявили в Гоби-Алтайской административной единице страны. В Роспотребнадзоре заверили, что риск завоза смертельной болезни в Россию крайне низок. При этом в конце июля сообщалось, что бубонная чума подобралась к границам России.
ТАСС / Владимир Гердо