Бубонная чума подобралась к границам России

"19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детёныша сурка, найденного в сомоне Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат. Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы", — цитирует представителя центра ТАСС.

По этой причине местным жителям и туристам напомнили о том, что охота на сурков и употребление в пищу их мяса в регионе запрещены. Аймак Завхан находится у границы российской Республики Тыва. Западные области на границе РФ и КНР находятся в зоне особого риска, в них заболевания людей чумой происходят каждый год.