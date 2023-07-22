Бубонная чума подобралась к границам России
В Монголии нашли патоген бубонной чумы, заразившихся людей нет
Анализ мёртвого детёныша сурка в граничащем с Россией монгольском населённом пункте Эрдэнэхайрхан регионе Завхан выявил патоген бубонной чумы, но случаи заражения этой инфекцией людей отсутствуют. Результаты экспертизы озвучила начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Лхунрэв Роломжав.
"19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детёныша сурка, найденного в сомоне Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат. Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16:00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы", — цитирует представителя центра ТАСС.
По этой причине местным жителям и туристам напомнили о том, что охота на сурков и употребление в пищу их мяса в регионе запрещены. Аймак Завхан находится у границы российской Республики Тыва. Западные области на границе РФ и КНР находятся в зоне особого риска, в них заболевания людей чумой происходят каждый год.
В июне в Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы, часть из них есть на территориях, которые находятся вблизи России и Китая. Позже ещё один очаг выявили в Гоби-Алтайской административной единице Монголии. В Роспотребнадзоре тогда заявили о том, что риск завоза смертельной болезни в Россию исключён.
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