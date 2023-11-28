Рост цен на социально значимые продукты не превысил инфляцию, заявили в Минсельхозе
Патрушев: Рост цен на социально значимые продукты в 2023 году ниже инфляции
Рост цен на социально значимые продукты в России в текущем году ниже уровня инфляции. В частности, речь идёт о крупах, картофеле, макаронных изделиях, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке. Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции", — сказал Патрушев в ходе оперштаба Минсельхоза по обеспечению стабильного функционирования отечественного агропромышленного комплекса.
При этом он отметил, что по отдельным категориям, прежде всего это мясо кур и яйца, где в силу объективных причин наблюдается опережающий рост стоимости, власти разработали специальный комплекс мер. Он направлен на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке.
Ранее Лайф сообщал, что Минсельхоз не прогнозирует существенного подорожания продуктов перед Новым годом. Также в ведомстве отметили рост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе. С начала года этот показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тысячи тонн, а к соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции.
LIFE / Владимир Суворов