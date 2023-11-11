В России из-за хорошего улова подешевела красная икра, но не спешите радоваться

Красная икра подешевела в среднем на 140 рублей за 100 грамм из-за хорошего улова на Дальнем Востоке. Однако по выгодной цене её можно будет купить только на развес. Деликатес в банке подорожал примерно на 100 рублей, и к праздникам ценник будет только расти.

В Росрыболовстве рассказали, что на Дальнем Востоке выловили более 608 тысяч тонн лососёвых за ноябрь. Это в два раза больше, чем за этот период в прошлом году. Поэтому магазины снизили стоимость в среднем на 20%.

SHOT узнал, что в магазинах "Рыбоедов", "Камчатский дом", "Икорный", "Красная икра", "Камчатские морепродукты" за один килограмм красной икры можно заплатить разную сумму. За горбушу придётся выложить ₽5 тысяч, нерку — ₽7 тысяч, кету — ₽7,8 тысячи.

При этом в обычных магазинах цены остались прежними. Более того, деликатес, который продаётся в банках, а не на развес, к Новому году будет лишь расти в цене. Так, к примеру, икра кеты уже подорожала на 100 рублей.