Минсельхоз успокоил россиян насчёт роста цен перед Новым годом
Минсельхоз не ожидает существенного подорожания продуктов перед Новым годом
Минсельхоз не ожидает существенного повышения розничных цен на продовольствие перед Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", — подчеркнули в министерстве.
Также там отметили рост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе — с начала года этот показатель увеличился на 7,6% — до 890,9 тысячи тонн, а к соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции.
Напомним, ранее в Национальном союзе производителей говядины заявили, что этот вид мяса подорожает на 7–10%. Одной из причин этого в организации назвали падение производства из-за сокращения поголовья.
ТАСС / Кирилл Кухмарь