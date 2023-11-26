Минсельхоз успокоил россиян насчёт роста цен перед Новым годом

Минсельхоз не ожидает существенного повышения розничных цен на продовольствие перед Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Стоит отметить, что к новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний", — подчеркнули в министерстве.

Также там отметили рост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе — с начала года этот показатель увеличился на 7,6% — до 890,9 тысячи тонн, а к соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции.