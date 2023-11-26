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26 ноября, 15:37

Россиян предупредили о подорожании одного вида мяса

Гендиректор НСПГ Костюк: В России подорожает говядина на 7–10 процентов

Говядина может подорожать в России на семь-десять процентов до конца 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

"Говядина будет дорожать и дальше. До конца года её стоимость подрастёт ещё как минимум на уровень инфляции, то есть на 7–10 процентов", — пояснил Роман Костюк в беседе с "Парламентской газетой", добавив, что на ценообразование влияет и предновогодний спрос.

Также, по его словам, рост цен связан с падением производства говядины из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота. Костюк отметил, "с начала 2010-х не было ни одного года", когда численность поголовья увеличивалась бы или хотя бы оставалась на прежнем уровне. Эксперт добавил, что сфера производства этого вида мяса подвязана на импорте — она не смогла сократить от него зависимость.

С гендиректором Национального союза производителей говядины согласился председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Вместе с тем он подчеркнул, что темпы роста цен нельзя назвать запредельными. По его словам, производители не стремятся нажиться на людях, им просто приходится удерживаться на плаву.

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А ранее Лайф раскрыл, какие два продукта подорожают после Нового года на 10%. Это связано с выросшей в цене логистикой и дорогими компонентами для производства, которые привозят из других стран.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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