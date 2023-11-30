Красная икра подешевела до минимума с начала года Росстат: Цены на красную икру в России снизились до минимума с начала года 30 ноября, 08:58 Икра в России рекордно подешевела, утверждает Росстат. Фото © azerbaijan_stock / freepik

Цена на красную икру снизилась до минимума с начала года. По крайней мере, так утверждает Росстат. Если в начале 2023 года, в январе, цена на деликатес впервые превысила 6 тысяч, достигнув 6125 рублей, то с августа стоимость перешла к снижению, которое продолжается до сих пор.

РИА "Новости" со ссылкой на информацию Росстата информирует, что темпы падения стоимости красной икры по итогам октября 2023 года достигли 2,6%, что стало максимальным снижением с января 2011-го. В результате в середине осени цена составила 6060 рублей, что стало минимумом с декабря прошлого года.

А ранее Лайф сообщал, что в Москве объявились "икорные мошенники". За пару недель они кинули уже около десяти покупателей деликатеса. Один из пострадавших отдал злоумышленнику 45 тысяч рублей, другая жительница столицы потеряла 17 тысяч. Но даже если вам повезло и вы приобрели реальный деликатес по вменяемой цене, объедаться до отвала им не стоит. Диетолог объяснила, сколько бутербродов с икрой можно съесть без вреда для фигуры.

Авторы Марина Калегина