Диетолог объяснила, сколько бутербродов с икрой можно съесть без вреда для фигуры

Новый год всё ближе, многие уже представляют праздничный стол, наполненный традиционными угощениями, среди которых почётное место занимает блюдо бутербродов с красной икрой. Однако даже в новогодние праздники вопрос здорового питания очень важен для многих россиян. О том, сколько калорий содержится в одном таком бутерброде, рассказала член Национального общества диетологов Юлия Зинченко.

Она объяснила, что для среднего бутерброда, где доля багета — 20 граммов, сливочного масла — 12 граммов, а икры в количестве одной чайной ложки с горкой — 15 граммов, пищевая ценность будет такой:

калории — 180;

углеводы — 10,4 грамма;

жиры — 12,6 грамма;

белки — 6,7 грамма.

"В одном бутерброде ничего "криминального" нет. Можно даже позволить себе два-три бутерброда, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными. Но, если вы хотите попробовать много разных блюд, тогда один бутерброд и, может быть, даже без масла. Главное требование к красной икре, чтобы она была обязательно свежая, это обеспечит её высокие вкусовые качества", — посоветовала диетолог в беседе с aif.ru.

А вот расчёт калорий для той самой чайной ложки красной икры с горочкой:

калории — 25;

углеводы — 1 грамм;

жиры — 18 граммов;

белки — 2 грамма;

клетчатка — 1,2 грамма.