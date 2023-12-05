Китайская "пневмония наоборот" добралась до России
Роспотребнадзор зарегистрировал несколько случаев микоплазменной инфекции в РФ
В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, которая быстро выявляет заражённых.
"В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжёлых форм инфекции", — говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что групповые случаи заражения "пневмонией наоборот", как её называют эксперты, сейчас расследуют, а также проводится комплексная диагностика у заболевших. Также организуются противоэпидемические мероприятия, пояснили в Роспотребнадзоре.
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский отметил, что о пандемии или эпидемии говорить не стоит. В России существуют тест-системы для своевременной диагностики этого заболевания, а также эффективные антибактериальные препараты, рассказал эксперт в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что в Китае произошла вспышка необычной пневмонии, которую не берут антибиотики. При этом в ВОЗ заявили, что рост заболеваемости не обладает пандемическим потенциалом, ведь это нормальное явление для Китая в зимний период.
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