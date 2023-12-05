Китайская "пневмония наоборот" добралась до России

В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, которая быстро выявляет заражённых.

"В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжёлых форм инфекции", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что групповые случаи заражения "пневмонией наоборот", как её называют эксперты, сейчас расследуют, а также проводится комплексная диагностика у заболевших. Также организуются противоэпидемические мероприятия, пояснили в Роспотребнадзоре.