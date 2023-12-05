Эксперт разрушил миф о новом опасном китайском вирусе

Нового китайского вируса, которым СМИ запугивают людей по всему миру, не существует. Об этом НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, периодическое распространение пневмонии — это нормальное явление. В Китае же больницы переполнены ещё с ноября, а первыми "под удар" попали дети. Повышение заболеваемости сейчас также зафиксировано в Дании, Франции, Нидерландах и американском штате Огайо. Как объяснил эксперт, речь идёт о микоплазменной пневмонии, которую вызывает бактерия Mycoplasma pneumoniae.

"Журналисты искажают информационное поле. Они заявляют о том, что в Китае появился новый вирус, хотя никаких подтверждений нет со стороны вирусологов китайских или международных экспертов, с нашей стороны тоже нет. Микоплазменная инфекция, грипп, коронавирус продолжают распространяться, ничего удивительного нет", — пояснил Викулов.