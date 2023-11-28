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28 ноября, 19:13

Антибиотики не берут: Врач рассказал о вспышке необычной пневмонии в Китае

Врач-иммунолог Жемчугов назвал коронавирус в этом сезоне хилым

Повышение заболеваемости коронавирусом или другими инфекциями является обычной внесезонной вспышкой. Панику нагонять не стоит, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Это обычное явление, панику нагонять не надо. Коронавирус в этом сезоне хилый, слабый, не вызывает летальности. Человек чаще всего приходит к врачу с кашлем, насморком, головной болью. Это симптомы ОРВИ. Первые три-четыре дня — они у всех сейчас одинаковые. И отличить без тестирования источник заболевания нельзя", — пояснил врач в эфире радио "Комсомольская правда".

Также эксперт оценил недавнюю вспышку пневмонии, которая, по данным ВОЗ, зарегистрирована в Китае. По словам Жемчугова, это обычное дело для осени. Специалист уточнил, что речь идёт о микоплазменной пневмонии, которая может укрываться от антибиотиков.

"А ещё этот микроб живёт в перегородках, а не в самих тканях лёгкого. Поэтому классического течения пневмонии, которое сопровождается температурой, кашлем и так далее, не наблюдается. Однако человек чахнет и хиреет. И на этом фоне подвержен всем остальным вирусам. В этом вопросе важна своевременная диагностика", — отметил иммунолог.

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Ранее оперштаб сообщил, что заболеваемость CoViD-19 за неделю в России выросла на 32,8%, а число госпитализаций — на 25,3%. Скончалось 90 пациентов.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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