Антибиотики не берут: Врач рассказал о вспышке необычной пневмонии в Китае

Повышение заболеваемости коронавирусом или другими инфекциями является обычной внесезонной вспышкой. Панику нагонять не стоит, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Это обычное явление, панику нагонять не надо. Коронавирус в этом сезоне хилый, слабый, не вызывает летальности. Человек чаще всего приходит к врачу с кашлем, насморком, головной болью. Это симптомы ОРВИ. Первые три-четыре дня — они у всех сейчас одинаковые. И отличить без тестирования источник заболевания нельзя", — пояснил врач в эфире радио "Комсомольская правда".

Также эксперт оценил недавнюю вспышку пневмонии, которая, по данным ВОЗ, зарегистрирована в Китае. По словам Жемчугова, это обычное дело для осени. Специалист уточнил, что речь идёт о микоплазменной пневмонии, которая может укрываться от антибиотиков.

"А ещё этот микроб живёт в перегородках, а не в самих тканях лёгкого. Поэтому классического течения пневмонии, которое сопровождается температурой, кашлем и так далее, не наблюдается. Однако человек чахнет и хиреет. И на этом фоне подвержен всем остальным вирусам. В этом вопросе важна своевременная диагностика", — отметил иммунолог.