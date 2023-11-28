В оперштабе сообщили, как изменилась заболеваемость ковидом за неделю

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла на 32,8%, число госпитализаций увеличилось на 25,3%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19.

По данным штаба, рост заболеваемости отмечен в 79 регионах России, а количество госпитализированных выросло в 66 субъектах. Всего за неделю вылечились от ковида 54 797 человек (на 37,9% больше, чем неделей ранее). Скончалось 90 пациентов.