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28 ноября, 09:13

В оперштабе сообщили, как изменилась заболеваемость ковидом за неделю

Оперштаб: Заболеваемость CoViD-19 за неделю в России выросла на 32,8%

За прошлую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России выросла на 32,8%, число госпитализаций увеличилось на 25,3%. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19.

По данным штаба, рост заболеваемости отмечен в 79 регионах России, а количество госпитализированных выросло в 66 субъектах. Всего за неделю вылечились от ковида 54 797 человек (на 37,9% больше, чем неделей ранее). Скончалось 90 пациентов.

Роспотребнадзор сообщает, что по итогам 47-й недели года в России зафиксировано свыше 79 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ковид может оставаться в организме после болезни. По её словам, негативное влияние на иммунитет заметно даже после лёгкого течения заболевания. Чтобы защитить себя от инфекции, следует привиться. В России есть вакцина с почти 100-процентной эффективностью против новых штаммов ковида.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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