В Кремле ответили на вопрос о возвращении масочного режима
Песков: В Кремле не планируется возвращать масочный режим из-за коронавируса
В Кремле не планируют возвращать масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом (CoViD-19). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что президент Владимир Путин и те, кто с ним работают, продолжают соблюдать меры предосторожности.
"Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счёт не было", — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что масочный режим введён в больницах Санкт-Петербурга.
Напомним, что во вторник, 21 ноября, в оперштабе сообщили о значительном росте заболеваемости ковидом за прошедшую неделю (на 38,4%). Рост отметили в 82 субъектах, в том числе в 26 регионах она оказалась выше, чем в среднем по стране.
ТАСС / Гавриил Григоров