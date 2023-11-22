В Кремле ответили на вопрос о возвращении масочного режима

В Кремле не планируют возвращать масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом (CoViD-19). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что президент Владимир Путин и те, кто с ним работают, продолжают соблюдать меры предосторожности.

"Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счёт не было", — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что масочный режим введён в больницах Санкт-Петербурга.