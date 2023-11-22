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22 ноября, 09:53

В Кремле ответили на вопрос о возвращении масочного режима

Песков: В Кремле не планируется возвращать масочный режим из-за коронавируса

В Кремле не планируют возвращать масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом (CoViD-19). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что президент Владимир Путин и те, кто с ним работают, продолжают соблюдать меры предосторожности.

"Нет, пока масочный режим не возвращается, никаких рекомендаций специалистов на этот счёт не было", сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что масочный режим введён в больницах Санкт-Петербурга.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, в оперштабе сообщили о значительном росте заболеваемости ковидом за прошедшую неделю (на 38,4%). Рост отметили в 82 субъектах, в том числе в 26 регионах она оказалась выше, чем в среднем по стране.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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