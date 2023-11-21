В оперштабе сообщили о серьёзном росте заболеваемости ковидом за неделю

Заболеваемость CoViD-19 в РФ за 46-ю неделю 2023 года (с 13 по 19 ноября) увеличилась более чем на треть, то есть на 38,4%. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба.

"Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 41 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 38,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране", — сказано в сообщении.

Кроме того, за период с 13 по 19 ноября в больницы поступило 6398 человек. Это число выросло по сравнению с предыдущей неделей на 16,9%. При этом увеличение количества госпитализаций зафиксировано в 55 российских регионах. Также известно, что за неделю скончалось 93 человека, выздоровело 39 731, что на 32,5% выше по сравнению с предыдущей неделей.